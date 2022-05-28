Военным путем мы не можем полностью восстановить нашу территорию, нужна дипломатия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не считает, что военным путем Украина может вернуть все оккупированные территории, поскольку может потерять сотни тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

"Для меня победа – восстановление территориальной целостности, абсолютно всех территорий. Я не считаю, что военным путем мы можем полностью восстановить всю нашу территорию. Если мы решим идти именно таким путем, то мы потеряем сотни тысяч людей", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, как минимум нужно вернуться в границы по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"После этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории по пути дипломатии", - добавил президент.

"Мы можем воевать с РФ, но точно не до последнего человека. Если им все равно, то мне не все равно. Если мы вернемся на линию 24 числа, то я уверен, Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать Крым и Донбасс Российской Федерации", - добавил глава государства.

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