G7 призывает ОПЕК предпринять шаги, чтобы облегчить ситуацию на энергорынке

С заявлением выступили министры энергетики и окружающей среды стран G7 по результатам двухдневного саммита в Берлине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Мы призываем страны, добывающие нефть и газ, действовать ответственно на фоне жестких условий на международных рынках, указывая, что ОПЕК играет ключевую роль. Мы будем сотрудничать с ними и всеми партнерами, чтобы обеспечить стабильные и устойчивые энергопоставки", - говорится в совместном заявлении министров Соединенных Штатов, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

Страны также отметили важность перехода на зеленые источники энергии "в контексте российской войны с использованием ископаемого топлива".

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон так описала задачу заседания министров "Группы Семи": "Мы должны заявить о том, что переход на зеленую энергию остается приоритетом, а также продолжать отвечать на незаконное российское вторжение в Украину сильными и эффективными мерами".

Россия – крупный производитель многих минералов и металлов, необходимых для перехода на чистую энергию, отметили в Международной энергетической организации. "Вторжение этой страны в Украину подчеркивает необходимость диверсифицировать поставки и усилить энергобезопасность", - говорится в сообщении организации в Twitter.

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В начале мая, сообщает AFP, страны "Группы Семы" заявляли о намерении прекратить покупать российскую нефть, однако сроки остановки закупок названы не были.

Соединенные Штаты, Британия и Канада уже ввели нефтяное эмбарго против России.

Рост мировых цен на энергоресурсы увеличил поступление валюты в Россию, несмотря на жесткий режим международных санкций.