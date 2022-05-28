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Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров

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Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров
Жителей оккупированного Мелитополя предостерегают от получения российских паспортов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдопаспорта РФ брать нельзя. Прежде всего, выдача паспортов делается, чтобы закрыть вопрос о нехватке военных в войне против Украины. Ранее проводилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта России, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать как пушечное мясо", – объяснил глава города.

По словам Федорова, этот документ не имеет никакой ценности.

Этот паспорт не будет признан ни Украиной, ни какой-либо другой страной.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
  • irina 093cde28
    Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
    І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
  • Welle
    Он был в плену у рашистов, его обменяли
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