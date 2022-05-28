Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров
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Жителей оккупированного Мелитополя предостерегают от получения российских паспортов.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Псевдопаспорта РФ брать нельзя. Прежде всего, выдача паспортов делается, чтобы закрыть вопрос о нехватке военных в войне против Украины. Ранее проводилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта России, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать как пушечное мясо", – объяснил глава города.
По словам Федорова, этот документ не имеет никакой ценности.
Этот паспорт не будет признан ни Украиной, ни какой-либо другой страной.