Псевдопаспорта РФ брать нельзя, потому что Россия хочет мобилизовать людей и использовать их как пушечное мясо, – мэр Мелитополя Федоров

Жителей оккупированного Мелитополя предостерегают от получения российских паспортов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Псевдопаспорта РФ брать нельзя. Прежде всего, выдача паспортов делается, чтобы закрыть вопрос о нехватке военных в войне против Украины. Ранее проводилась перепись, были предложения на блокпостах. Они хотят выдать паспорта России, чтобы мобилизовать жителей Мелитополя и использовать как пушечное мясо", – объяснил глава города.

По словам Федорова, этот документ не имеет никакой ценности.

Этот паспорт не будет признан ни Украиной, ни какой-либо другой страной.

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