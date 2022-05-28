Вместе с ракетным крейсером "Москва" пошла на дно целая военная эпоха, - СМИ

Потопленный ракетный крейсер "Москва" стал не только важной символической потерей для российских вооруженных сил, но и заставил многих военных задуматься, остаются ли традиционные вооружения столь же эффективными в эпоху мобильных точечных ударов, которые могут и не быть привязаны к местам интенсивных боев.

Как передает Цензор.НЕТ, с разрешения издания The Atlantic "Медиазона" публикует перевод текста Элиотта Акермана, в прошлом американского морпеха и участника спецопераций в Афганистане и на Ближнем Востоке, а ныне писателя и журналиста, в котором тот рассуждает о перспективах ведения войны в XXI веке на фоне боев в Украине. В оригинале текст был опубликован 22 мая. Цензор.НЕТ публикует отрывок этого текста.

14 апреля 2022 года украинские военные потопили российский крейсер "Москва" при помощи противокорабельных ракет "Нептун". Этот удар заставил генералов ведущих мировых держав задуматься: а не новая ли это страница в военном деле?

Вооруженные силы США "платформоцентричны": армия опирается на танки, флот — на корабли, военно-воздушные силы — на самолеты, и все это технологически продвинутая и невероятно дорогая техника. Но война в Украине показывает, что основное средство поражения на земле — это не танк, а противотанковая ракета Javelin. Основное средство поражения в воздухе — не самолет, а противовоздушная ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показал, что основное средство поражения на воде — не военный корабль, а ракета "Нептун".

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Генерал Дэвид Бергер, комендант корпуса морской пехоты, уверен, что теперь войны придется вести по-новому. В опубликованной в 2020 году стратегии развития и реорганизации морской пехоты генерал подчеркивает: "Мы должны признать последствия распространения высокоточных ракет, снарядов и другого умного оружия — и также искать инновационные средства борьбы с этими угрозами". Вооружение, о котором пишет генерал, — это именно то, что позволяет ВСУ сжигать российские танки, сбивать российские вертолеты и топить российские военные корабли. Успехи "анти-платформоцентричного" украинского Давида в борьбе с "платформоцентричным" российским Голиафом встречают восторгами на Западе, но события на поле боя в Украине выглядят тревожно для Голиафа американского.

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Вооруженные силы США, как и России, исторически выстраивались вокруг тех же платформ — большой и дорогостоящей военной техники. Отказ от ведения войны с помощью таких средств чреват как социо-культурными сложностями (как это, летчик без самолета? танкист без танка? матрос без корабля?), так и сложностями, связанными с перераспределением ресурсов. Перестраиваться придется не только самим вооруженным силам, но и оборонной промышленности. Ей придется отказаться от устаревающих высокобюджетных проектов — к примеру, авианосцев типа "Джеральд Р. Форд", каждый из которых стоит 13 млрд долларов, — в пользу новых, потенциально куда менее выгодных с точки зрения расходования бюджета технологий. Взять хотя бы дрон-камикадзе Switchblade, который может уничтожать танки — он стоит всего 6 тысяч долларов за штуку.

События в Украине, похоже, подтверждают гипотезу Бергера об успехе "анти-платформоцентричного" ведения войны. Первая мировая в свое время тоже показала, что оборона может быть сильнее нападения.