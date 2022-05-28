Более 80% украинцев хотят владеть оружием, - опрос в приложении "Дія"

Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении "Дія" более 62% украинцев поддерживают обращение оружия для личной защиты и еще 18% поддерживают ограниченное обращение для специальных нужд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приложении Дія.

Онлайн-опрос продолжается до 1 июня.

На вечер 28 мая в приложении Дія проголосовало более 1 000 030 граждан Украины.

18,24% поддержали ответ "Для специальных нужд"

62,62% - "Для личной защиты"

и 19,15% – "Я против".

Министр внутренних дел Денис Монастырский пояснил, что в первом варианте предполагается ограниченное обращение огнестрельного оружия. Он будет предусматривать, что оружие могут иметь все граждане, которые отвечают требованиям закона, однако носить оружие запрещено. Хранить его можно будет только дома, а использовать - в тирах и на стрельбище.

Второй вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.

Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.

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