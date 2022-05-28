Автодилер попытался убить четырех клиентов во Львовской области, он задержан, - Нацполиция
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, инцидент произошел 27 мая на стоянке одной из гостиниц вблизи границы с Польшей. Пострадали два 54-летних мужчины, 54-летняя женщина и 43-летний мужчина, все - жители Киевской области
Как выяснили полицейские, пострадавшие отдали по несколько тысяч долларов каждый 41-летнему киевлянину, обещавшему купить за рубежом автомобили и доставить клиентам в Украину. По данным полиции, мужчина присвоил деньги, а клиентов решил убить. Он собрал всех пострадавших у границы и, когда все четверо находились в автомобиле, он под надуманным предлогом вышел из автомобиля и оставил на сидении сумку с гранатой, которая взорвалась и травмировала четырех человек. Никто не погиб.
Киевлянина задержали и предъявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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