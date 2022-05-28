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Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс

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Украинские власти должны извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко, - Аслунд о запрете выезда Порошенко в Вильнюс
Шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд прокомментировал ситуацию с запретом на выезд Петру Порошенко на саммит НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аслунд отметил: "Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинской власти, которая блокирует экс-президенту Порошенко посещение важной Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе".

Он продолжил: "НАТО поймет это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извинится и перед НАТО, и перед Порошенко.

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Топ комментарии

  • Денис Коновалов 4caafe82
    Таке враження, шо для зебізян війна проти Пороха важливіша ніж проти мацкалі
  • Mykola Trofimenko
    Шведам черговий респект!
  • maravillo
    А 73% зловтішаються. Думають, що "зробили" Пороха.
    Але знову ж - зробили самі себе, тільки мізків не вистачає усвідомити це.
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