Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)
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Вечером 28 мая российские оккупанты обстреляли Кривой Рог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Александр Вилкул.
Он отметил: "Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях".
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Позже глава военной администрации сообщил, что в результате ракетного удара практически уничтожен один из заводов города.
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул.