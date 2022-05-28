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Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)

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Рашисты вечером 28 мая обстреляли Кривой Рог, - Вилкул (обновлено)
Вечером 28 мая российские оккупанты обстреляли Кривой Рог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Александр Вилкул.

Он отметил: "Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях".

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Позже глава военной администрации сообщил, что в результате ракетного удара практически уничтожен один из заводов города.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул.

Топ комментарии

  • Mikhail Saveliev
    Вилкул конченная ватная проститутка
  • Robert Bodnar
    Я його добре пам'ятаю ще з часів "яника"... усю його гидотну риторику..
    Проте, якщо цьому чуваку рідний край виявився ріднішим за "руцкіймір" -- то честь цому і хвала.
    І не Савельєвим осуджувати.. бо то прізвище має глибокі мокшанські корні...
  • Володимир Д
    Что, клуб корректировщиков?
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