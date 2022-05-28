Яхты подсанкционных россиян начали выключать систему идентификации, скрываясь от ареста - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, которая приводит данные расследования The Observer.
Так, в акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, которую считают связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым, но на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появляется с 3 марта.
Расследование свидетельствует, что это одна из, по меньшей мере, шести яхт, связанных с российскими олигархами под британскими санкциями, которые скрыли место своего пребывания.
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Анализ The Observer по данным системы AIS показал, что из нее более чем на месяц исчезли:
- 72-метровая яхта Clio, связываемая с миллиардером Олегом Дерипаской. В последний раз она передавала данные о местонахождении 18 апреля из Черного моря, неподалеку от Сочи и Новороссийска;
- 70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим главой "Лукойла". В последний раз она передавала данные о местонахождении 2 марта от берегов Хорватии;
- 140-метровая Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, которая не появлялась в системе после 1 марта, когда была пришвартована на Мальдивах
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Журналистам-расследователям удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащей подсанкционному олигарху. Член экипажа сказал, что им дали указание скрыть данные о местонахождении.
С тех пор, как страны Запада начали применять санкции к олигархам из близкого окружения Путина, всего были арестованы по меньшей мере 13 элитных яхт совокупной стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов.
Среди последних - в Германии задержали яхту Luna, принадлежащую российскому олигарху Фархаду Ахмедову, ее ориентировочная стоимость – 452 миллиона евро.
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