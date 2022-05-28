Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай
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Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелы не утихают, горячей всего – в Северодонецке. Город - под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери", - говорится в сообщении
Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина не отрезана, доступ и в Лисичанск, и в Северодонецк есть, - Гайдай