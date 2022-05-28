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Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай

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Северодонецк - под украинским флагом, орки не продвинулись дальше гостиницы "Мир", - Гайдай
Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы не утихают, горячей всего – в Северодонецке. Город - под украинским флагом. Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери", - говорится в сообщении

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганщина не отрезана, доступ и в Лисичанск, и в Северодонецк есть, - Гайдай

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде ))))
    Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715

    Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
  • Right Right 2d264255
    Зеленський зайнятий тим щоб Пороха не пропустити в Європу відстоювати інтереси України, захист Луганщини не на часі для нього
  • Maxim Ak-Murza
    Если есть реальная угроза окружения, надо отходить.И отходить ВОВРЕМЯ!!! Все цивильные, которые хотели выехать - выехали, а те, кто не хочет эвакуироваться после всех Буч - это ожидатели "русского мира".
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