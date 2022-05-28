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УПЦ МП сохранила единство с убийцей Кириллом, - Епифаний

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УПЦ МП сохранила единство с убийцей Кириллом, - Епифаний
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что проведение собора УПЦ (МП) имело целью улучшить отношение со стороны общества

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире единого телемарафона, передает Liga.net.

"Цель собора – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Российской православной церковью и главой Московского патриархата Кириллом Гундяевым", – отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ стремится к православному единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ МП с чистой страницы: без предварительных условий и ультиматумов.

"Они и дальше сохраняют единство с убийцей – патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот, подтвердили все предыдущие решения. Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у них есть желание избежать закона 2662, который призван переименовать их", — добавил митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ

Как сообщал Цензор.НЕТ 27 мая, в Киеве состоялся собор Украинской православной церкви. На соборе было принято решение об объявлении независимости от Русской православной церкви

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    попня кацапська, солдатня кацапсься - не шукайте там Боґа....
    все пропито і забуто...
  • Maxim Ak-Murza
    24.02.2022 Мир разделился на людей и русских.И сегодня каждый может выбирать сам кто он такой - человек или зверь. Для этого Бог и дал человеку свободу выбора.
  • izzabaru
    Старий кагебіст у рясі.

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