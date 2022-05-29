На Киевщине у границы Беларуси все спокойно, но угроза области есть постоянно, – председатель ОВА Кулеба

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заверил, что у границы с Беларусью на Киевщине все спокойно, однако отметил, что область постоянно находится под угрозой российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в видеообращении из Чернобыля, опубликованном в телеграме.

"В последние дни очень много информации было разного плана относительно того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы выехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности".

На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все сейчас в Киевской области нормально, ситуация полностью находится под контролем сил безопасности", - отметил он.

Смотрите также: С помощью телефонов установлены лица некоторых находившихся на Киевщине оккупантов, - СМИ. ВИДЕО

Вместе с тем Кулеба напомнил, что "к сожалению, теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".