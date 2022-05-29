Склад боеприпасов взорвался в оккупированном Донецке, - соцсети. ВИДЕО
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В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В результате взрыва началось возгорание. Пока неизвестно, какой вред принесет это оккупантам.
В соцсетях пишут, что по ул. Коксохимическая, 1 (бывший коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.
Авіація ЗСУ завдала ударів по #Донецьк склад боєприпасів pic.twitter.com/QmuwmwEOEi— Ridnа_Vilnа 33% 🇺🇦 #saveAzovstal #saveLegends (@ua_ridna_vilna) May 28, 2022