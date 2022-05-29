Склад боеприпасов взорвался в оккупированном Донецке, - соцсети. ВИДЕО

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В результате взрыва началось возгорание. Пока неизвестно, какой вред принесет это оккупантам.

В соцсетях пишут, что по ул. Коксохимическая, 1 (бывший коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.