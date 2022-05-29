35 транспортных аппаратов ИВЛ, приобретенных за средства, собранные через UNITED24, прибывают в заведения экстренной медицинской помощи

Всего за три недели работы UNITED24 собрано 43 697 282$. На счет Министерства здравоохранения поступило 30 215 400 грн (1 032 972$). 26500000 грн было направлено на закупку 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новое оборудование получат центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

"Сейчас мы помогаем в работе службам экстренной медицинской помощи четырех соседних областей: Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской, - говорит Радий Шевченко, директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. - Без колебаний готовы спасать всех нуждающихся в помощи. Никогда не забуду, как 8 апреля 2022 года мы мгновенно выехали на помощь в Краматорск, чтобы эвакуировать в Днепр пострадавших в результате взрыва на железнодорожном вокзале. Чтобы транспортировать тяжелых пациентов, нужны аппараты ИВЛ, и я благодарен, что сейчас мы получаем их в рамках работы платформы UNITED24".

Первый целевой сбор в рамках кампании состоится сегодня, 29 мая, во время телемарафона Save Ukraine - #StopWar. Все донейты будут поступать на счет НБУ, закрепленного за Министерством здравоохранения Украины. На собранные средства будут закуплены хирургические рентген-аппараты C-арки, которые, в частности, помогают обнаруживать осколочные ранения.

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Событие будут транслировать телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, ICTV, СТБ, "Новый", М1, "Украина", "Украина 24", "UA:Первый", "UA:Культура", региональные каналы общественного вещателя, "Интер" и "Рада", платформы онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" и "1+1 Video", а также YouTube-каналы "1+1" и Atlas Festival.