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В Украине уничтожили более 30% современных танков России, - МВД

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В Украине уничтожили более 30% современных танков России, - МВД
Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"До войны против Украины в России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну за шесть месяцев эта цифра только увеличится", - убежден Виктор Андрусив.

По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она продлится, но хорошо, что мы ее видим"

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Топ комментарии

  • Иван Шумейко
    Россиянам вобще похрен на свои военные потери. Ведь дохнут их солдаты-контрактники. тоесть добровольно за хорошие деньги кто пошел воевать заранее зная риск. Вот если введут насильную мобилизацию-тогда мнение россиян поменяется. Но и без мобилизации думаю в парашке из бедных регионов наберут еще тысячь-100-300 наемников по коньтракту. А вот потеря военной техники и ракет-этодействительно ощутимо для Параши Как и возможные потери от нефтегазоэкспорта-если ЕС таки введет эмбарго А жизнь людей в Парашке-она всегда ничего не стоила и никому не интересна
  • Maxim Ak-Murza
    Не, русня начинает шось подозревать только когда туалетную бумагу видит только в колбасе, а колбасу - только по великим праздникам, как экспонат на столе.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Причём советники Монастырского у нас "специалисты" по всему: по танкам, по крылатым ракетам, по делам в кабинете Хутина, по ведению боевых действий, только вот что-то собственно новостей по борьбе с преступностью маловато
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