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На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, - ОП

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На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, - ОП
Во время войны цена на газ для украинского населения не будет меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале.

"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений", – отметил Тимошенко.

По его словам, варианты компенсации государством между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

"Основная цель разрабатываемого сейчас законопроекта - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - добавил Тимошенко.

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Топ комментарии

  • Ololosh Ololoshko
    А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

    Конченые...
  • DemianBond 2cbb79cc
    а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
  • Evgeniy Petrenko
    Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
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