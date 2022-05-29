На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, - ОП

Во время войны цена на газ для украинского населения не будет меняться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале.

"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений", – отметил Тимошенко.

По его словам, варианты компенсации государством между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

"Основная цель разрабатываемого сейчас законопроекта - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - добавил Тимошенко.

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