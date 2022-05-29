Оккупанты пытаются подлатать флот и поднять со дна Черного моря свой утопленный "Раптор", - ОК "Південь"
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Россияне пытаются вытащить из Черного моря свой утопленный катер "Раптор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по извлечению из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор"… Ощутимо уменьшенное количество кораблей пытаются подлатать "утопленниками"", - говорится в сообщении.
Как говорится, после поднятия "Раптора" россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав.