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Оккупанты пытаются подлатать флот и поднять со дна Черного моря свой утопленный "Раптор", - ОК "Південь"

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Оккупанты пытаются подлатать флот и поднять со дна Черного моря свой утопленный "Раптор", - ОК "Південь"
Россияне пытаются вытащить из Черного моря свой утопленный катер "Раптор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по извлечению из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор"… Ощутимо уменьшенное количество кораблей пытаются подлатать "утопленниками"", - говорится в сообщении.

Как говорится, после поднятия "Раптора" россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Треба "допомогти" Не так вже й багато у кацапів рятувальних суден, здатних займаться під"йомом "потопельників" (Маленька аналогія - на відміну від Червоної Армії, німці мали у військах велику кількість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Саме вони займалися евакуацією підбитої техніки з поля бою та її відновленням У ЧА цим займалися бойові машини - втрачаючи ресурс і час та підготовлені до бою екіпажі (адже під час евакуації противник теж може обстрілювать!) Так при підбитті тягача втрачалися лише двигун ходова і механік-водій А при використанні бойової машини - втрачалася бойова одиниця )
    У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так може вже час гарпуни застосувати по цій групі кораблів, що тусить біля Зміїного.
    Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
  • Олег Іванів 00188d35
    Чому по Зміїному перестали завдавати удари?
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