Россия легкомысленно тратит боевую мощь на взятие Северодонецка, - американский Институт изучения войны

Захват Северодонецка позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область. Однако это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Северодонецк важен для оккупантов на этом этапе войны, прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

"Они платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города".

Кроме того отмечается, что украинские военные имеют серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокады "Азовстали" в Мариуполе, и вполне могут потерпеть серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой результат никак не гарантирован.

Захват Северодонецка может помочь в завоевании остальной части Донецкой области только в том случае, если даст россиянам импульс для построения последовательных операций, но битва за Северодонецк, скорее всего, будет предотвращать продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

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Россияне сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева. Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, каким бы медленным и ограниченным ни был этот поток.

Россияне, напротив, продолжают выявлять явные признаки того, что они сжигают имеющиеся у них резервы живой силы и техники, и нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы. Российские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на каком другом направлении и в большинстве своем даже не пытались это сделать.

Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, лишатся воли к бою, поскольку битва за Северодонецк поглощает большую часть доступных России средств, Украина может иметь шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех. Эта перспектива неопределенна, и у Украины может быть возможность воспользоваться случаем, даже если она появится.

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