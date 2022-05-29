В результате наступательных действий украинских подразделений оккупанты вынуждены занять оборону на невыгодных рубежах на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
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На Южнобужском направлении армия РФ понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая, передает Цензор.НЕТ.
"На Южнобужском направлении враг в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению потеряных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления.
Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие", - говорится в сообщении.
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