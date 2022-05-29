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В результате наступательных действий украинских подразделений оккупанты вынуждены занять оборону на невыгодных рубежах на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

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В результате наступательных действий украинских подразделений оккупанты вынуждены занять оборону на невыгодных рубежах на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
На Южнобужском направлении армия РФ понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая, передает Цензор.НЕТ.

"На Южнобужском направлении враг в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению потеряных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления.

Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
  • Бенина Мама
    "армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
    Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
  • Advokat Savchuk
    Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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