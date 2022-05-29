Оккупанты уничтожили более 17 тыс. га леса в Луганской области, сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд грн, - Госэкоинспекция

В Луганской области российские оккупанты уничтожили более 17 тысяч гектаров леса, сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и, в соответствии с разработанной Оперативным Штабом при Госэкоинспекции Методикой расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и/или состояния и определения размеров причиненного ущерба, произвели расчет ущерба, который составляет 38 364 197 367 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожаров, возникших из-за российской военной агрессии, получили повреждения территории природно-заповедного фонда: Национальный природный парк "Кременские леса", Гидрологический заказник местного значения "Кременские каптажи" и часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 225 млн грн ущерб окружающей среде нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы на Житомирщине и Ровенщине, - Госэкоинспекция