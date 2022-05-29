Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 мая потери личного состава противника составляют около 30 150 человек.