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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 мая потери личного состава противника составляют около 30 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1338 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед,

артиллерийских систем - 631 (+3) ед,

РСЗО - 203 (+0) ед,

средств ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 207 (+0) ед,

вертолетов - 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет - 116 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,

специальная техника - 48(+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

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