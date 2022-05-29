Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 150 человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1338 танков и 3270 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 30 150 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1338 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 3270 (+12) ед,
артиллерийских систем - 631 (+3) ед,
РСЗО - 203 (+0) ед,
средств ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 207 (+0) ед,
вертолетов - 174 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
крылатых ракет - 116 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
специальная техника - 48(+0).
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"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.