В Одесской области ситуация полностью контролируемая, силы обороны выполняют боевые задания, - Братчук
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на "Приднестровском" направлении ситуация остается без изменений и полностью контролируется украинскими войсками.
Братчук также отметил, что в Москве начало "подгорать" после того, как Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", которых достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.
"За крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - процитировал Братчук слова министра обороны Украины Алексея Резникова.
Также Братчук отметил, что после этого россияне начали вбрасывать через Telegram-каналы свои нарративы по "Гарпунам". При этом он призвал украинцев быть внимательными и читать первоисточники, а не доверять российской информации, которая искажается.