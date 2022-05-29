Посол РФ в Великобритании исключил применение тактического ядерного оружия в Украине, - СМИ

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что российские вооруженные силы могут применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель РФ рассказал в интервью BBC.

"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах", – заявил Келин.

Он отметил, что в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и в основном это возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой.

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Также он отметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину в Кремле называли именно угрозу существования России из-за планов Украины получить якобы имеющие место ядерное оружие. Келин заверил, что Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", - добавил посол.