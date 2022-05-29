На Запорожском направлении ВСУ за сутки уничтожили вражеский танк, три "Орлана" и САУ

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, дают адекватный ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Силы обороны Запорожского края сообщают в Facebook.

За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было ликвидировано 7 человек личного состава врага, также 12 ранены.

Также 28 мая ВСУ на Запорожском направлении уничтожили:

танк/ 1 ед;

самоходных артиллерийских установок/1 ед;

боевых бронированных машин/2 ед;

БПЛА "Орлан -10"/3 ед;

автомобильной техники/ 4 ед;

минометов/5 ед.

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Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г.Орехов и Гуляйполе).

Продолжается направление гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военно-гражданская администрация собирает списки потребностей и согласно ним отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов всем необходимым.