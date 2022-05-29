Россияне ударили по Донбассу ракетами, "Ураганами", танками и тяжелой артиллерией. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
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За сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов. Разрушения получили 25 гражданских объектов – жилые дома и коксохимический завод. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Райгородок, Новоэкономическое, Тоненькое. Враг убил и ранил мирных жителей. На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.