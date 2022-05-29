Нефтепровод "Дружба" может быть исключен из пакета санкций, чтобы договориться с Венгрией, - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Таким образом Евросоюз пытается удовлетворить отрицание Венгрии и прийти к согласию в приторможенном пакете санкций.
Это предложение даст Венгрии, выступающей против эмбарго, больше времени на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.
Как пишет Bloomberg, страны-члены ЕС постепенно в течение шести месяцев будут прекращать импорт нефти морскими путями из РФ. Импорт нефтепродуктов – в течение восьми месяцев.
Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой нефтепроводом в другие страны-члены или третьи страны.
Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов. Несколько стран ранее выступали против различия морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что такое разделение несправедливо, поскольку это непропорционально повлияет на их поставки.