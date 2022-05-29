МИД Литвы о предложенной Джонсоном альтернативе НАТО: Пока нужно укреплять уже существующий Альянс
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Литва пока не получила конкретного предложения по идее британского премьера Бориса Джонсона о создании альтернативы НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Все же (необходимо. - Ред.) усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать двери, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем" , – объяснил министр.
По словам Ландсбергиса, пока Украина не стала членом Альянса, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и затем иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".
В то же время он подчеркнул необходимость укрепления существующего сейчас Альянса.
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