За прошедшие сутки пиротехники обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет, - ГСЧС

В течение суток, 28 мая, пиротехники ГСЧС обследовали 955 га территории и обезвредили 871 взрывоопасный предмет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего за сутки пиротехнические подразделения привлекались 155 раз.

Как сообщили в ГСЧС, чаще всего пиротехники работали: в Харьковской области – 4650 раз,

в Киевской области – 2546,

на Черниговщине – 1531,

в Николаевской области – 1339,

в Черкасской области – 773,

в Сумской области – 565.

С начала военного вторжения РФ, по данным ГСЧС, было обезврежено 124 256 взрывоопасных предметов. Среди них - 1983 авиационные бомбы. Обследовали 25727 га территории.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте – 101 или 102", - напомнили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомирской области активно восстанавливают инфраструктуру и жилые дома, - ОВА