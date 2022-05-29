Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям, где это возможно и необходимо, - ОК "Схід"
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Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия по всем направлениям, где это возможно и необходимо. Соответствующее решение принимается на самом высоком уровне.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативного командования "Схід" Илько Божко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские защитники делают все, чтобы удержать врага.
"Надо понимать, где это возможно и необходимо продолжается контрнаступление по всем направлениям. Следует это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность", - отметил Божко.