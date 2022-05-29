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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами, - петиция

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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами, - петиция
На сайте Офиса Президента зарегистрирована петиция о присвоении звания "Герой Украины" сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами.

Об этом сообщила его мама Елена Кукла, передает Цензор.НЕТ.

"Сержант Ярослав Шинкаренко, позывной "Ярик", разведчик, 22 года, Народный Герой Украины. Родом с Киевщины, из семьи военных. На российско-украинской войне - с 2017 года", - говорится в тексте петиции.

"Потом был Ирпень, Горенка, Дымер, где он также умело воевал и помогал побратимам. А потом та же Киевщина, но у  границы с Беларусью. Полесское… Боевое патрулирование на автомобиле… Он был за рулем, их было 4. Наехал на вражескую мину ТМ своим колесом и принял весь удар на себя… Он один погиб на месте", – рассказала мама Ярослава.

20 апреля Ярослав взорвался на вражеской мине.

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Зеленський, скор1ше нагородить сина лейтенанта Шм1дта Арестовича. Чому генерала Марченка не нагородив за оборону Микола1ва?
  • Чайка Київ
    ГЕРОЮ СЛАВА !
  • Анатолій Готич
    Багато про що я просив би Президента, і я не один в цім. Але ж проблема- немає у нас його... є чмо, котре ЗАЙМАЄ місце Президента..
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