В Украине ликвидировали полковника Иванова из пресс-службы Минобороны РФ, - росСМИ

Сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов ликвидирован в Украине еще в марте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазона.

По данным издания, о ликвидации первым сообщил российский пропагандист Евгений Поддубный. Он пошел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом полковника.

"41-летний Владимир Иванов умер 25 марта, его смерть официально подтвердили через 5 дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего – Москва, ул. Знаменка, 19. Это - главное здание Министерства обороны , оно же – воинская часть 66524", - выяснило издание.

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Отмечается, что Минобороны РФ публично не подтверждало гибель работника пресс-службы.