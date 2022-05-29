Вчерашний ракетный удар по Кривому Рогу: значительные разрушения промышленного предприятия, погибших и раненых нет

В Кривом Роге вечером 28 мая две российские ракеты попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"

Как отмечается, две ракеты попали в промышленное предприятие, разрушения значительные.

В результате удара погибших и раненых нет. На территории вспыхнул пожар, его ликвидировали. В тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по факту этого обстрела начато расследование. Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.

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