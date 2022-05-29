В РФ заявили, что обезьянья оспа была создана в биолаборатории: Госспецсвязь опровергает очередной фейк оккупантов

В России заявили об искусственном происхождении обезьяньей оспы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госспецсвязь.

"Фейк: Новый штамм обезьяньей оспы был создан в биолабораториях США в Нигерии.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

Пропаганда России не упускает возможности обвинить США во всех мировых проблемах. Ранее Россия утверждала, что COVID-19 был создан в украинских лабораториях, спонсируемых США", - говорится в сообщении.

"Вот логика пропагандистов: любая биолаборатория автоматически является военной биолабораторией, а если эта лаборатория имеет спонсорство, поддержку или просто сотрудничает с США, эта биолаборатория спонсирована США. Нет разницы, что эти лаборатории работают над удобрениями, шампунями или антибиотиками - они являются частью "злонамеренного американского заговора".

Нет смысла спорить и доказывать что-то людям, создающим безосновательные и глупые теории заговоров из публично доступной информации. Россияне используют такие фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине", – добавили в Госспецсвязи.

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