Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и соседние города без света, - горсовет

29 мая в результате боевых действий повреждена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией Краматорск и соседние города.

Об этом сообщают в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света", - говорится в сообщении.

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В городском совете отмечают, что это направление опасно, туда не так просто добраться. Работают ремонтные бригады.