Россия является долгосрочной угрозой безопасности Литвы, - министр обороны Анушаускас

Путинское вторжение в Украину не изменило оборонную политику Литвы. Оно просто доказало, что страна двигается в правильном направлении.

Об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По словам Министра, работает глобальная оборонная стратегия, основанная на национальной и коллективной обороне и привлекает все гражданские институты и общество.

Анушаускас назвал мероприятия, которые помогут лучше подготовиться к обороне страны. Во-первых, увеличение расходов на оборону. С 2014 г. Литва достигла значительного прогресса в финансировании обороны, при этом оборонный бюджет составляет 2% ВВП. В текущем году расходы на оборону выросли до 2,5% от ВВП.

Говоря о Вооруженных Силах Литвы, министр отметил, что уровень боеспособности сил также повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Будущий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были" разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - сказал Анушаускас.

Читайте также: Ликвидирован командир роты российских десантников Выгуляр, - Стратком ВСУ. ФОТО