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С мая выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой, - Лазебная

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С мая выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой, - Лазебная
В Украине с мая отменяют выплаты части внутренних переселенцев.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spravdi.

По ее словам, продолжат получать денежную помощь:

- те люди, которые проживают в зоне ведения боевых действий;
- те, чье жилье было разрушено в результате войны.

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – сказала Лазебна.

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Топ комментарии

  • Anotol
    Ну да, тим у кого зряплата по мільйону і декілька сотень тисяч, тим виплати скорочувати не можна. А тим, хто від зарплати до зарплати треба скорочувати, бо немає грошей
  • Alexey Chernyavsky
    Главное чтобы депутатам и министра хватило, а люди потерпят.
  • Владислав Изюмский
    І до чого тут власний поріг страху? Мірилом для держави є не чиїсь власні відчуття, а об'єктивна ситуація. Тому людям, які рятувались від небезпеки - держава допомогає, а тим хто тікав від власних страхів - ні.
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