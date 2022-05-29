С мая выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой, - Лазебная
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В Украине с мая отменяют выплаты части внутренних переселенцев.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spravdi.
По ее словам, продолжат получать денежную помощь:
- те люди, которые проживают в зоне ведения боевых действий;
- те, чье жилье было разрушено в результате войны.
"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – сказала Лазебна.
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