Колобранты анонсируют туристический сезон в оккупированном Геническе, - Денисова

Во временно захваченном россиянами Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" готовится провести туристический сезон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

"В оккупированном Геническе самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон!"

Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Білий Лебідь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

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Сами рашисты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины", - напомнила она.

Уполномоченная напомнила об угрозах, выпущенные из оккупированного Крыма ракеты, а также истребители и вертолеты будут подвергать "отдыхающих" опасности.

"Своими действиями РФ грубо нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.

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Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", - резюмировала Денисова.