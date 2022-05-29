Оккупанты продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия в оккупированном Мариуполе, - Денисова

За последнюю неделю россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей.

После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России. Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию горожан признаются оккупантами "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области, или же везут в печально известную тюрьму "Изоляция" в Донецке", - отмечает омбудсмен.

По ее словам, пребывание там сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству.

"Захват и пытки заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - резюмирует Денисова.

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