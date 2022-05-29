Жители оккупированного Мелитополя снова вышли на митинг

Во временно оккупированном Мелитополе устроили проукраинский митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Риа-Мелитополь".

Издание ранее информировало о планах местных жителей провести проукраинские митинги 29 мая.

Сегодня в городском парке собралось несколько десятков патриотов с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами.

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"Таким образом мелитопольцы еще раз доказали, что не готовы сдаваться и верят в скорейшее освобождение Мелитополя ВСУ", - говорится в сообщении.