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Жители оккупированного Мелитополя снова вышли на митинг

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Жители оккупированного Мелитополя снова вышли на митинг
Во временно оккупированном Мелитополе устроили проукраинский митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Риа-Мелитополь".

Издание ранее информировало о планах местных жителей провести проукраинские митинги 29 мая.

Сегодня в городском парке собралось несколько десятков патриотов с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами.

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"Таким образом мелитопольцы еще раз доказали, что не готовы сдаваться и верят в скорейшее освобождение Мелитополя ВСУ", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Геннадій Бикодір
    вони - вільні люди
  • Ihor Hrytseliak
    Ніби й добре але(Ці люди наївні,бо щось хочуть випросити в окупантів.Не розуміють вони,що росмова,любов до літератури та мирного протесту є шлях в нікуди.Краще або тікайте,або шкодьте тихо окупантам:самотужки або співпрацюючи з ЗСУ.Але не світіться,бо це ні вам ,ні Україні не на користь.
  • mrSmith
    Тримайтесь друзі!
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