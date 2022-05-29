Около 400 автомобилей в Васильевке ждут проезда в Запорожье, женщины и дети ночуют под обстрелами

На трассе вблизи Васильевки Запорожской области находятся около 400 машин. Люди стоят в очереди несколько суток, их не пропускают в Запорожье перед российским блокпостом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Преимущественно люди едут в Запорожье из городов, которые находятся под временной оккупацией - Мариуполя, Херсона, Бердянска, Токмака. Подавляющее количество среди пассажиров авто – женщины, среди которых есть и беременные, дети и пожилые люди, люди с инвалидностью.

Местные "коммерсанты" подъезжают к колонне, продают пирожки и воду по заоблачным ценам:

"Людям некуда деваться, они хотят попасть в Запорожье. Например бутылка 1.5 л воды стоит 75 грн, один пирожок 35 грн. Дорого, учитывая то, что у людей нет денег и негде их снять. Некоторые из людей в дороге находятся 4-5 суток. В каждой машине – своя история, все хотят выехать на подконтрольную Украине территорию", - рассказал собеседник издания.

После 20 часов люди пытаются не выходить из машины из-за постоянной опасности обстрелов. Сегодняшнюю ночь провели на трассе в автомобилях под обстрелами, по словам людей, "летало" буквально над головами.

По информации Суспільного, около 60 автомобилей минувшим вечером пропустили, а затем часть снова вернули обратно. Люди говорят, что в очереди перед российским блокпостом будут стоять и дальше, возвращаться под оккупацию не хотят.

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