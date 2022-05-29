Новости • Война

Путин целенаправленно побуждает военных РФ к геноциду украинцев, - разведка

13 78432
Путин целенаправленно побуждает военных РФ к геноциду украинцев, - разведка
Присвоением почетных наименований бригадам, совершающим преступления в Украине, Путин поощряет своих солдат продолжать зверства.

На это обращают внимание в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины", - подчеркнули в разведке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области артиллерия уничтожила технику оккупантов спрятанную в фермерском ангаре. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сум
    У кацапов и военные,и гражданские ненавидят украинцев только потому что они Украинцы,а не русские.Также и в отношении любого
    другого народа.Нет народа,который бы кацапы любили.Они - мразь на Земле.Путин такой же как миллионы его сограждан.
  • Voc Vox
    почему не расхерачат гостиницу?
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Імперія Зла - країна-терорист, а її лідер ***** військовий злочинець. Для Орди єдиний шлях: розгром - розпад - міжнародний суд в Гаазі.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости