Путин целенаправленно побуждает военных РФ к геноциду украинцев, - разведка
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Присвоением почетных наименований бригадам, совершающим преступления в Украине, Путин поощряет своих солдат продолжать зверства.
На это обращают внимание в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины", - подчеркнули в разведке.