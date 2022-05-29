После обеда Черниговщина и Сумщина обстреляны с территории РФ, - ОК "Північ"

Враг сегодня после обеда обстрелял с территории РФ населённые пункты у границы в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 12:43 зафиксировано 7 взрывов (прилетов) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет.

"В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (прилетов, предварительно - миномет), в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

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