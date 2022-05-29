Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА
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Цензор.НЕТ – первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb. Сервис анализирует трафик более 80 млн. сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика.
Так, Цензор.НЕТ занимает первое место с результатом в 79,5 млн посещений, на втором месте – новостной агрегатор – портал Ukr.net – 68,7 млн посещений. На третьем месте – "Украинская правда" – 55,6 млн посещений.
В то же время информация о 20 топсайтах Украины выглядит так.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топукраинских онлайн-медиа с качественной информацией.
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