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Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

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Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА
Цензор.НЕТ – первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb. Сервис анализирует трафик более 80 млн. сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика.

Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 01

Так, Цензор.НЕТ занимает первое место с результатом в 79,5 млн посещений, на втором месте – новостной агрегатор – портал Ukr.net – 68,7 млн посещений. На третьем месте – "Украинская правда" – 55,6 млн посещений.

В то же время информация о 20 топсайтах Украины выглядит так.

Цензор.НЕТ возглавляет рейтинг самых крупных новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb 02

Напомним, ранее Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топукраинских онлайн-медиа с качественной информацией.

Искренне благодарим читателей за активность и доверие. Вместе с вами мы можем совершенствоваться каждый день.

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Топ комментарии

  • Vasyl Shatruk
    Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
  • angel mario 44eb4bbe
    Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
  • Ksenia VB
    Найкращій сайт.
    Навіть додати нічого.
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