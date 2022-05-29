Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц, - СМИ

Украина получит от Польши 18 современных самоходных гаубиц. Военное оборудование предоставят трем артиллерийским дивизионам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskie Radio.

Польские военные уже научили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами. Благодаря польской помощи у украинцев есть, по меньшей мере, 24 западных самоходных пушки-гаубицы.

Кроме этого, Франция передала 6 единиц подобного типа оборудования под названием "Цезарь". В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но в Берлине объясняют, что обучение экипажей управлению Panzerhaubitzen 2000 еще продолжается и дата, когда техника поступит в Украину, неизвестна.

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Самоходные гаубицы KRAB – это оборудование, используемое польской армией уже несколько лет. Их производит компания Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси имеет корейскую лицензию, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. За минуту KRAB может выстрелить 6 раз.