В Черном море враг готовит провокации с использованием украинских судов

Россияне собираются использовать для провокаций захваченный в порту оккупированного Бердянском украинский катер типа "Гюрза-М".

Об этом предупреждает Ассоциация реинтеграции Крыма, передает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации рассказали, что агрессор перевел на Черное море захваченный в порту Бердянске артиллерийский катер украинских Военно-Морских Сил типа "Гюрза-М". И может использовать радиоаппаратуру катера для распространения на частотах мореплавателей фейковых "сообщений".

Катер могут использовать для провокаций против провокаций против торговых судов третьих стран для создания инцидента с жертвами или загрязнением морской среды, чтобы обвинить в этом Украину, говорят в Ассоциации.

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"Также оккупанты могут организовать нападение якобы "украинского" катера на вспомогательные военно-морские или специальные суда Болгарии, Грузии, Румынии или Турции или даже обстрел из него прибрежных гражданских объектов критической инфраструктуры Болгарии или Румынии", - говорится в сообщении.