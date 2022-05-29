Президент Сербии Вучич похвастался договоренностью с Путиным о выгодном газе на три года
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает телерадиокомпания РТС.
Вучич сказал, что сегодня утром у него был хороший разговор с президентом России и что они говорили на несколько разных тем, а для Сербии важнее всего то, что согласованы основные элементы нового газового соглашения, которое будет подписано на три года.
Он говорит, что эти элементы очень благоприятны для Сербии и что используемая до сих пор формула останется неизменной, то есть цена будет очень выгодной.
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После разговора, по его словам, он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.
Вучич сказал, что также объяснил Путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.
"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.
Президент Сербии также сообщил, что разговаривал с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.
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Ранее, в ноябре прошлого года, во время встречи в Сочи президенты Сербии и России достигли договоренности о том, что цена на российский газ в ближайшие полгода составит 270 долларов, то есть останется неизменной.