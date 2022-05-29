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Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник

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Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник
На завтра, понедельник, 30 мая, запланированы телефонные разговоры президента Турции Реджепа Эрдогана со своим украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".

"В наших сердцах есть надежда, что эта война между Россией и Украиной завершится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем эта ситуация более ухудшается. ​​В понедельник проведу телефонный разговор с украинской и российской стороной. Мы будем продолжать поощрять стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.

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Топ комментарии

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Займись своїми проблемами.
  • Mykola Trofimenko
    Його Макрон не покусав часом? Щось останнім часом сильно телефон полюбив
  • Анатолий Лемберг 54a5a49b
    Ердогану срочно нужна победа, трон шатается, выборы на носу. Такой себе "умный лукашенко" западного разлива)
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