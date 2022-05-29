Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник

На завтра, понедельник, 30 мая, запланированы телефонные разговоры президента Турции Реджепа Эрдогана со своим украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".

"В наших сердцах есть надежда, что эта война между Россией и Украиной завершится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем эта ситуация более ухудшается. ​​В понедельник проведу телефонный разговор с украинской и российской стороной. Мы будем продолжать поощрять стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.

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