Зеленский провел совещание по восстановлению Харьковщины. Предлагает заменить поврежденные "панельки" современным жильем
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.
По словам Синегубова, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.
В рамках рабочей поездки Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.
В ходе совещания президент предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда.
"Если уже так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.
По мнению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.
Зеленский заметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.
"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.
Кроме того, во время поездки Владимир Зеленский осмотрел административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.