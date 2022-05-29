Евродепутат Галер о запрете выезда Порошенко: Это не улучшает имидж Украины и может помешать получить статус кандидата в члены ЕС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций следует избегать. Конечно, эти события не способствуют улучшению имиджа Украины за рубежом", - подчеркнул европарламентарий.
Галер отметил, что всегда будет поддерживать Украину в ее борьбе против РФ, а также в желании получить статус кандидата в члены ЕС.
"Впрочем, на Западе есть те, кто сомневается в этом, а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом. Следовательно, такое поведение и такая практика, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину", – пояснил он.
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