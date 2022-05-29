Венгрия: Заявления Украины по нефтепроводу "Дружба" неприемлемы

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно".

Об этом заявил государственный секретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.

"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.

Напомним, советник министра энергетики Украины и эксзамглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.

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"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", - заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности советница министра.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".